Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым является частью Союзного государства России и Белоруссии, передает ТАСС.

Лавров прокомментировал тем самым слова президента Белоруссии, который сказал, что готов признать Крым после того, как «последний олигарх России» начнет поставлять туда товары.

«У нас есть Договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством», — заявил министр.

Он отметил, что по российскому законодательству Крым является частью России.

Лукашенко высказался о Крыме во время «Большого разговора» с представителями СМИ, экспертных сообществ и общественных организаций, который состоялся 9 августа 2021 года. Среди прочего белорусский президент озвучил условие признания Крыма частью России — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.