В Крыму заявили о подготовке Украиной серии провокаций

Вице-премьер крымского правительства, Георгий Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта («Крымская платформа»). В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — подчеркнул Мурадов.

Он отметил, что организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что киевские власти делают «все, чтобы вернуть Крым». В этих целях в Киеве запустили «Крымскую платформу», к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Первый саммит запланирован на 23 августа.