В МИД отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку--2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова отреагировала на назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода «Северный поток 2». Москва не закрывала дверей для диалога с Вашингтоном, сообщила она в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По данным портала Axios, президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил своего экс-советника Амоса Хохштейна специальным посланником Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток--2».

«Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов... Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — пояснила Захарова.

Она обратила внимание, что российская сторона отвечает как на недружественные шаги со стороны США, так и конструктивные действия.

«Поэтому будем исходить из реалий», — заключила официальный представитель российского ведомства.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее посол России в Берлине рассказал, когда завершится строительство «Северного потока — 2».