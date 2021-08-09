Посол РФ раскритиковал санкции США против российских компаний

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил, что последние санкции Штатов против российских компаний идут вразрез с усилиями по стабилизации двухсторонних отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что санкции также отодвигают перспективы дальнейшего взаимодействия между США и Россией.

«Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим «духу Женевы», а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот – подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия», — подчеркнул Антонов.

По его мнению, правительство США «продолжает искусственно нагнетать обстановку».

Антонов добавил, что американская сторона не предоставляет Москве никаких доказательств нарушений, которые приписываются российским фирмам.

Ранее стало известно, что правительство Соединенных Штатов вводит новые санкции против трех российских компаний.

Под санкции попали российское научно-производственное предприятие «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.