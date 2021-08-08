NI назвал пять признаков краха однополярного мира во главе с США

Обозреватель Марк Кац в статье для National Interest назвал признаки, демонстрирующие крах однополярного мира, который возглавляли Соединенные Штаты.

По его словам, в период биполярной системы международных отношений в мире соперничали друг с другом две великие державы — СССР и США. После распада Советского Союза и блока социалистических стран казалось, что Соединенные Штаты стали единственной доминирующей на Земле силой, но вызовы начала XXI века подвергли этот тезис сомнению, пишет Кац.

По мнению эксперта, о конце доминирования Вашингтона на мировой арене свидетельствуют ряд событий.

Во-первых, неспособность Америки одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

Во-вторых, неэффективный ответ Америки «на захват Россией территорий Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году».

В-третьих, Америка уступила другим державам — России, Ирану и Турции — инициативу в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене.

В-четвертых, Америка не смогла помешать Китаю нарастить могущество, утвердить свои лидерские позиции в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также расширить свое влияние благодаря экономической инициативе «Один пояс, один путь».

В-пятых, Вашингтон безуспешно пытался сблизиться с противниками США (например, Дональд Трамп хотел сделать это с КНДР и даже с Ираном).

Последними признаками того, что однополярный мир с США подошел к концу Кац назвал вывод Вооруженных сил США из Афганистана, а также планируемый уход из Ирака в конце текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что США откажутся от идеи абсолютной гегемонии.