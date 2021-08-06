На Украине предложили переименовать русский язык в «московский»

Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, что русский язык необходимо переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

«Я называю этот язык московским. <…> Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — сказала она.

По мнению Ницой, российская сторона «стырила» у Украины название языка, который жителям страны совершенно не нужен, просто все привыкли на нем разговаривать.

Также писательница напомнила о законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», она отметила, что он послужил «волшебным пенделем» для граждан, продолжающих использовать русский язык в быту.

В качестве примера она рассказала историю из жизни: писательница была в магазине, где продавщица говорила по-русски. После замечания Ницой с упоминанием закона, та сразу перешла на украинский.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком на Украине – одна из главных ошибок, которую допустил Киев.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.