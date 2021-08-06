Госдеп оставил в силе рекомендацию американцам не путешествовать в Россию

Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации для своих граждан воздержаться от поездок в Россию, сообщается на сайте американского дипведомства.

«Госдепартамент продолжает советовать <…> не путешествовать в Россию», — указано в заявлении.

В частности, Вашингтон призвал граждан США «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус», так как там якобы имеют место «терроризм, похищение людей и существует риск гражданских беспорядков». Госдеп также рекомендовал воздержаться от поездок в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории».

Помимо этого, в опубликованном документе также указано, что члены семей американских госслужащих при желании могут покинуть Россию.

«5 августа 2021 года госдепартамент разрешил добровольный отъезд членов семей американских государственных служащих», — уточняется в заявлении.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Ранее посольство США в России прекратило обработку заявок на неиммиграционные визы за исключением дипломатических поездок.