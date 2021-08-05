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Памфилова усомнилась в необходимости переноса выборов из-за пандемии COVID-19

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова назвала спорными заявления о необходимости переноса выборов с сентября на декабрь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю заявления некоторых о том, что «давайте мы отложим выборы», мягко говоря, спорные. А насколько отложим? Мы уверены с вами, что к декабрю или через полгода ситуация улучшится? Кто может прогнозировать, в каких алгоритмах, с какими последствиями, в каких видах будет развиваться пандемия? Никто», — отметила она.

По словам главы ЦИК, на сегодняшний день прогнозов существует очень много, однако никто не может точно сказать, когда закончится пандемия.

«Это новая реальность, это новая ненормальность, но она есть, мы не знаем, сколько в ней придется жить», — добавила Памфилова.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму.

Голосование на выборах в Государственную думу пройдет в этом году 17 — 19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

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