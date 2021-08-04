Протасевич рассказал о непричастности Тихановской к попытке госпереворота

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее сторонники не планировали государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью оппозиционному литовскому политику Альгердису Палецкису, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, он знал людей, которые рассматривали вариант насильственного захвата власти, но Тихановская не имела к ним отношения.

«Я действительно знал многих из них. В принципе, этот военный заговор, переворот, планировался не структурами Тихановской, не самой Тихановской, не ее представителями», – сказал он.

Ранее Протасевич заявил, что Литве выгоден конфликт с Белоруссией с политической точки зрения. Журналист считает, что противостояние Белоруссии и Литвы выгодно литовским политикам, поскольку это стало мощным драйвером для развития внешней политики балтийской республики.