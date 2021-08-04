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Юрист допустил, что Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» по 207-му одномандатному округу в Москве Лев Шлосберг может быть снят с выборов после аналогичного решения в Пскове. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

«Избирательные комиссии при регистрации отправляют запросы по данным кандидатов, которые подали документы. Мое предположение, что ответы они могут получить в разные сроки. Например, в Псков ответ пришел быстрее, если там его сделали оперативнее, или, может быть, по телефону. А в Москве, где большое число кандидатов, могут получить ответ позже. И с учетом этого Шлосбергу в одном случае отказали, а в другом — зарегистрировали», — сказал Смирнов.

По словам юриста, гипотетически в Москву ответ еще может прийти, и тогда будет стоять вопрос об отмене решения комиссии о регистрации политика как кандидата в Госдуму.

«Это нужно будет делать, как минимум, через вышестоящую комиссию или через суд. Я думаю, что больше шансов, что Шлосберга еще снимут и в Москве. Практика в отказе на основании связей с ФБК (внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России) уже есть во многих регионах, и вряд ли на федеральном уровне будет по-другому. Просто тогда будет чуть другая процедура», — заключил Смирнов.

Ранее псковский избирком снял с выборов Шлосберга и его однопартийца Николая Кузьмина, а Мосгоризбирком — зарегистрировал первого для участия в выборах в Госдуму. В Пскове политики были признаны причастными к деятельности экстремистской организации.

Лев Шлосберг стал известен широкой аудитории в августе 2014 года, когда опубликовал материал о секретных похоронах российских военных, предположительно, убитых во время конфликта в Донбассе.

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