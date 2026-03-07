Размер шрифта
Иран ударил по двум странам Персидского залива

В Дубае произошел взрыв, в Манаме начался пожар после ударов Ирана
В Дубае произошел мощный взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По его словам, звук взрыва напоминал работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов некоторое время назад предупредило о потенциальной ракетной угрозе.

Кроме того, МВД Бахрейна сообщило в соцсети X, что в Манаме, столице королевства, начался пожар после ударов Исламской Республики. В городе поврежден жилой дом.

До этого международный аэропорт Дубая приостановил работу из соображений безопасности на неопределенный срок на фоне работы систем ПВО. Утром в городе прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем из-за падения обломков сбитых беспилотников. Его последствия устранили.

Вскоре в сети распространилось видео с моментом удара иранского дрона по аэропорту Дубая. На кадрах после падения БПЛА в небо поднимается столб густого белого дыма.

Накануне стало известно, что Дубай может столкнуться с нехваткой свежих продуктов через 10 дней из-за сбоев в логистике на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Закрытие аэропортов и нарушение цепочек поставок создало проблемы с доставкой товаров. На фоне кризиса трудности испытывают и россияне, застрявшие в регионе из-за отмененных рейсов.

Ранее «Газета.Ru» поговорила с россиянами, оказавшимися в зоне боевых действий на Ближнем Востоке.

 
