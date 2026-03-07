В Иране высказались о мире на Ближнем Востоке

Спикер парламента Ирана Галибаф: мир не наступит, пока в регионе есть базы США

Мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока в регионе находятся военные базы США. Об этом в соцсети X написал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Пока американские базы существуют в регионе Ближнего Востока, мир не наступит. Все государственные деятели и народ Ирана едины в этом мнении», — написал он.

До этого военное командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак. Иранские военные также сообщило о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.