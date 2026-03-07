США официально признали новое правительство Венесуэлы

США официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», — сказал глава Белого дома.

До этого Родригес рассказала, что получила приглашение посетить США. При этом она отметила, что поездка состоится только тогда, когда «наладится сотрудничество».

Сам Трамп заявлял, что у него очень хорошие отношения с уполномоченным президентом Венесуэлы Родригес. Так он прокомментировал ее заявление о том, что Венесуэла должна перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике.

В Кремле сообщили, что у президента РФ Владимира Путина в планах нет контактов с Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

