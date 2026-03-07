Размер шрифта
Путин встретился с Бастрыкиным

Путин провел встречу с председателем Следственного комитета России Бастрыкиным

Президент России Владимир Путин в субботу, 7 марта, провел встречу с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Бастрыкин заявил, что за прошедший год он совершил 20 рабочих поездок в Донбасс, где провел ряд совещаний. По его данным, общий ущерб от преступлений на территориях ДНР и ЛНР оценивается в 580 млрд рублей. Результатом работы стало вынесение обвинительных приговоров в отношении 1084 боевиков и наемников.

Как сообщил руководитель ведомства президенту, в 2025 году в суды было направлено 2,4 тысячи уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными мигрантами. Активно ведется работа и в сфере противодействия подростковой преступности: с начала текущего года уже расследовано свыше 16 тысяч дел, а более восьми тысяч материалов переданы в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Летом прошлого года Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя СК до 27 августа 2026 года. Незадолго до этого сообщалось, что глава Следственного комитета стал одним из основных кандидатов на должность председателя Верховного суда. Однако в итоге пост занял на тот момент генеральный прокурор Игорь Краснов.

Ранее Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей.

 
