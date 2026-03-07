В США рассказали, как Россия помогает Ирану

Россия передает Ирану данные о местонахождении войск США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Иран наносит ракетные и беспилотные удары по американским базам и другим целям в регионе», — отмечается в сообщении.

В то же время утверждается, что Россия не занимается координацией атак.

До этого военное командование «Хатам аль-Анбия» заявило, что США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак. Иранские военные также сообщило о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.