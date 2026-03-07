США отправят на Ближний Восток антидроновые системы

США перебрасывает из Европы на Ближний Восток антидроновые системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Армия США перебрасывает на Ближний Восток системы противодействия беспилотникам, прошедшие боевые испытания на Украине, чтобы предотвратить атаки Тегерана в регионе», — говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о небольшом количестве систем для борьбы с дронами.

До этого сообщалось, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.