Кандидат в премьеры Польши назвал условие, при котором Украина получит помощь

Польша будет помогать Украине только в случае уважительного отношения, заявил кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Пшемыслав Чарнек. Его цитирует агентство PAP.

Политик потребовал уважения от президента Владимира Зеленского и властей республики.

«Мы будем помогать Украине, но мы будем помогать, если в лице властей Украины мы будем иметь партнера, а не наглость», — сказал кандидат в премьер-министры от крупнейшей в стране оппозиционной партии «Право и справедливость».

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер подчеркнул, что дата вступления Украины в ЕС зависит не от заявлений политиков внутри и за пределами страны, а от выполнения Киевом «строго определенных условий». По его словам, республика не только не «закрыла» ни один кластер на переговорах по вступлению в ЕС, но и вообще «не открыла» ни один из них. При этом Миллер отметил, что договор о Евросоюзе «не предусматривает чрезвычайных или ускоренных» процедур для вступления государств в объединение. Нет в документе и речи о присоединении к союзу «на основании военных, исторических или каких-либо других заслуг».

