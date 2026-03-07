Размер шрифта
Ягудин раскритиковал фигуриста за костюм с иконой

Ягудин раскритиковал фигуриста Лутфуллина за выход на лед в костюме с иконой
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин подверг критике соревновательный костюм Глеба Лутфуллина, который вышел на лед в финале Гран-при России в короткой программе с иконой во всю грудь.

По его словам, подобное недопустимо на профессиональных соревнованиях.

«Я категорически против вот этого момента. Мне кажется, что это уже личное состояние отдельных людей. Это перебор. Здесь абсолютно разносторонняя публика. Ну не знаю… Но то, что удивил — да», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

За свой прокат Лутфуллин набрал 91,21 балла, расположившись на седьмом месте в турнирной таблице.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова анонсировала возвращение российских фигуристов.

 
