В МИД опровергли информацию о службе граждан КНР в российской армии

В МИД назвали фейком информацию о принуждении граждан КНР к службе в армии РФ

Российский МИД опроверг информацию о принуждении китайских студентов служить по контракту в ВС РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В канале Министерства иностранных дел появилось официальное опровержение ложных публикаций, циркулирующих в западном медиапространстве. Данный материал, по данным дипведомства, был размещен на ресурсах news.creaders.net, backchina.com и китайском портале 360doc.com.

В дипведомстве категорически отвергли утверждения о том, что обучение в российских вузах создает для иностранных граждан, включая китайцев, какие-либо обязательства по заключению контракта на службу в Вооруженных Силах России. Ведомство охарактеризовало эти сведения как не соответствующие действительности и целенаправленную фальшивку.

«Право иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации подтверждается разрешением на временное проживание или разрешением на временное проживание в целях получения образования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее приказ министра обороны России о наборе добровольцев оказался фейком.