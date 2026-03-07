Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В МИД опровергли информацию о службе граждан КНР в российской армии

В МИД назвали фейком информацию о принуждении граждан КНР к службе в армии РФ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российский МИД опроверг информацию о принуждении китайских студентов служить по контракту в ВС РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В канале Министерства иностранных дел появилось официальное опровержение ложных публикаций, циркулирующих в западном медиапространстве. Данный материал, по данным дипведомства, был размещен на ресурсах news.creaders.net, backchina.com и китайском портале 360doc.com.

В дипведомстве категорически отвергли утверждения о том, что обучение в российских вузах создает для иностранных граждан, включая китайцев, какие-либо обязательства по заключению контракта на службу в Вооруженных Силах России. Ведомство охарактеризовало эти сведения как не соответствующие действительности и целенаправленную фальшивку.

«Право иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации подтверждается разрешением на временное проживание или разрешением на временное проживание в целях получения образования», — подчеркнули в министерстве.

Ранее приказ министра обороны России о наборе добровольцев оказался фейком.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!