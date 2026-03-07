Размер шрифта
«Не обманывайтесь»: президент ОАЭ обратился к врагам страны на фоне войны

Президент аль Нахайян: ОАЭ находятся в состоянии войны

Президент ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Политик подчеркнул, что главным приоритетом властей остается безопасность людей.

«ОАЭ прекрасны и привлекательны, но мы не легкая добыча. Не обманывайтесь терпением и сдержанностью ОАЭ. В конечном итоге мы выйдем победителями из этой войны», — заверил президент.

Он также поблагодарил ВС страны, службы безопасности и национальные команды.

До этого президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал государства Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Кроме того, он заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции страны — это мечта.

