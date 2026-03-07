Размер шрифта
Российская армия уничтожила воевавшего за ВСУ наемника-трансвестита

Под Купянском уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии, воевавшего за ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные уничтожили бразильского наемника-трансвестита (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На Купянском направлении, в районе населенного пункта Ковшаровка, российскими военными была обезврежена группа иностранных наемников, воевавших в составе 13-й бригады ВСУ «Хартия». В ходе операции ликвидирован уроженец Бразилии Эллионай Баррос Риос, известный также под псевдонимом Летисия Риос и служивший в украинских формированиях.

Как рассказал источник, Риос прибыл на Украину из Франции, где у него возникли финансовые трудности. На территории Украины он прошел ускоренный двухмесячный курс военной подготовки, после чего был зачислен в состав одной из украинских бригад.

7 марта сообщалось, что коло 60–70 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии, получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее журналисты выяснили, сколько иностранных наемников ежемесячно подписывают контракт с ВСУ.

 
