«Роскосмос» подарил женщинам на 8 Марта звездные цветы, Сердце и Душу

В преддверии 8 Марта госкорпорация «Роскосмос» подготовила необычный подарок для всех женщин, опубликовав в своем Telegram-канале подборку космических снимков, напоминающих по форме цветы.

Запечатленные на фото туманности сравниваются с гигантскими звездными оранжереями, разбросанными на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Среди них — туманность Тюльпан, представляющая собой облако светящегося водорода в созвездии Лебедя, и туманность Розетка, чей диаметр превышает 100 световых лет. Внутри этого космического «цветка» активно зарождаются новые звезды, отметили в «Роскосмосе».

Также пользователи Telegram могут увидеть на снимках нежное голубое свечение межзвездной пыли в туманности Ирис. Кроме того, в праздничную галерею попали две соседние области звездообразования — туманности Сердце и Душа, связанные между собой общими потоками газа и единой историей рождения светил.

Как пояснили в госкорпорации, красочные розовые оттенки, в которые окрашены сфотографированные объекты, — результат воздействия излучения молодых горячих звезд на водород. Там, где формы напоминают изящные лепестки, на самом деле происходят мощнейшие процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем, говорится в сообщении.

