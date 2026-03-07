Размер шрифта
На юге Украины зафиксировали взрыв

В Одессе произошел взрыв
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрыв произошел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

Никаких подробностей в материале не уточняется.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что воздушная тревога в Одесской области не объявлялась. В настоящее время особый режим действует в некоторых районах Киевской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областей.

7 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Бойцы Вооруженных сил России использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск. Кроме того, атакам подверглись аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска уничтожили украинский вертолет Ми-8 и поразили объекты транспортной инфраструктуры. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее на Украине под удар попала одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций.

 
