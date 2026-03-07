Гуменник выиграл короткую программу финала Гран-при

Участник Олимпийских игр 2026 года Петр Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России.

За свое выступление представитель Санкт-Петербурга получил 103,62 балла.

На втором месте расположился Николай Угожаев, который набрал 99,53 балла. Замкнул тройку лучших Владислав Дикиджи с результатом 98,92 балла.

Ранее «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований у одиночниц.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Алексей Ягудин раскритиковал фигуриста за костюм с иконой.