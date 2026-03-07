Стало известно, сколько тысяч российских туристов застряло на Шри-Ланке

АТОР: около 3,6 тысячи туристов не могут улететь со Шри-Ланки в Россию

Около 3,6 тысячи российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за проблем с авиасообщением, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По ее оценкам, в общей сложности на Шри-Ланке находятся более 8 тысяч граждан РФ. Получается, что с проблемой обратного вылета столкнулись чуть менее половины из них, в том числе — обладатели билетов на отмененные стыковочные рейсы арабских авиакомпаний и туристы с других островов Индийского океана, приехавшие в надежде улететь оттуда домой.

Лишь четверть из этих 3,6 тысячи туристов — менее 800 человек — являются организованными, то есть прибыли на Шри-Ланку по путевкам. Их расселили в отелях за счет продавших туры операторов. Самостоятельным путешественникам приходится брать все расходы, связанные с затянувшимся пребыванием на острове, на себя.

Российское посольство на Шри-Ланке круглосуточно решает вопросы сограждан и призывает их заполнить онлайн-анкету для координации вывоза на родину, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, начавшегося 28 февраля. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее застрявших на Шри-Ланке россиян предупредили о риске оказаться на улице.