Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, сколько тысяч российских туристов застряло на Шри-Ланке

АТОР: около 3,6 тысячи туристов не могут улететь со Шри-Ланки в Россию
Angelo Cordeschi/Shutterstock

Около 3,6 тысячи российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за проблем с авиасообщением, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Такие данные привела Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По ее оценкам, в общей сложности на Шри-Ланке находятся более 8 тысяч граждан РФ. Получается, что с проблемой обратного вылета столкнулись чуть менее половины из них, в том числе — обладатели билетов на отмененные стыковочные рейсы арабских авиакомпаний и туристы с других островов Индийского океана, приехавшие в надежде улететь оттуда домой.

Лишь четверть из этих 3,6 тысячи туристов — менее 800 человек — являются организованными, то есть прибыли на Шри-Ланку по путевкам. Их расселили в отелях за счет продавших туры операторов. Самостоятельным путешественникам приходится брать все расходы, связанные с затянувшимся пребыванием на острове, на себя.

Российское посольство на Шри-Ланке круглосуточно решает вопросы сограждан и призывает их заполнить онлайн-анкету для координации вывоза на родину, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, начавшегося 28 февраля. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее застрявших на Шри-Ланке россиян предупредили о риске оказаться на улице.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!