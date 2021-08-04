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Умер посол Сербии в России Мирослав Лазански

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Скончался посол Сербии в России Мирослав Лазански, ему было 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ, дипломат умер в своем доме в Белграде. Ранее в диппредставительстве в Москве сообщали, что посол отправился в отпуск.

Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования в связи со смертью Лазански, текст телеграммы распространила пресс-служба главы государства.

«Сербия потеряла большого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших специалистов в геополитике, военной стратегии, выдающегося журналиста и публициста и прежде всего хорошего человека. Человека, который Сербию любил больше всего на свете», — приводятся слова президента.

Лазански — известный сербский военный журналист, писатель и военный эксперт. Он освещал события в Югославии, Сирии, Сомали, Афганистане, Чечне и других странах. С 2016 по 2019 год Лазански являлся депутатом Народной скупщины (однопалатного парламента). Журналиста назначили послом Сербии в России в 2019 году.

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