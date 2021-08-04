Экс-премьер Украины назвал Зеленского «ошибкой для страны»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подверг критике президента страны Владимира Зеленского. Свое мнение политик выразил в эфире телеканала NewsOne.

Экс-премьер призвал граждан обратить внимание на тех людей, кто сегодня руководит страной, в том числе на главу государства.

«Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято <…> Это страшная ошибка для Украины», — сказал Азаров.

По его мнению, Украина лишена политической элиты. В качестве аргумента он упомянул судей и прокуроров, которые, как отметил Азаров, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России, поскольку россияне якобы никогда не будут любить это место так, как украинцы. В Госдуме сочли слова украинского президента о принадлежности Крыма «жалким лепетом».