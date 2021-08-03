Глава Крыма ответил на слова Зеленского о принадлежности полуострова

Губернатор Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет территорией России. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», — сказал он.

По его мнению, жители Крыма на себе прочувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые местные политики «льют» как внутри своего государства, так и на международных площадках.

«Людей давно тошнит от этой «любви». <...> Вот о чем ему (Зеленскому. — примечание «Газеты.Ru») стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», — завершил губернатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.