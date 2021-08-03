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МИД России высылает эстонского дипломата на фоне шпионского скандала

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен «persona non grata» на фоне шпионского скандала. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Посол Эстонии в России М. Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности «persona non grata» объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В начале июля ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов. В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что Лятте во время задержания был на рабочей встрече в Петербургском политехническом институте.

По данным МИД РФ, после того, как Лятте был объявлен персоной «нон-грата» в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам. В ведомстве заявляют, что призывы российской стороны не были услышаны, и российский дипломат в Эстонии был объявлен нежелательной персоной.

«Предлагаем эстонским партнерам остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону», — подчеркнули в МИД России.

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