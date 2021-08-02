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Financial Times назвала соглашение по «Северному потоку — 2» «медвежьей услугой» Украине

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Tom Brenner/Reuters

Сделка по газопроводу «Северный поток — 2», заключенная президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель, может навредить украинской экономике. Об этом пишет Financial Times.

В статье говорится, что запуск проекта может лишить Киев значительной части дохода, получаемого за транзит в Европу российского газа. Берлин и Вашингтон не взяли на себя конкретных обязательств по «противодействию» России, а содействие Украины в переходе на экологичные источники энергии не покроет убытков. Как утверждается в материале, за счет этого соглашение США и ФРГ стало «медвежьей услугой» Киеву.

Причина невыгодного для Украины соглашения, по мнению автора, заключается в желании Байдена уделить больше внимания Китаю, который он считает главной угрозой. При этом, договоренности США и Германии, касающиеся «Северного потока — 2», вносят раскол в Евросоюз, поскольку страны Восточной Европы всерьез обеспокоены последствиями запуска газопровода.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

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