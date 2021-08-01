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Временного поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после слов Жириновского

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Владимир Федороенко/РИА «Новости»

Временному поверенному в делах посольства России в Баку вручили ноту с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский дипломат был приглашен в МИД Азербайджана 1 августа.

«В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского», — заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о словах Жириновского, сказанных в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 30 июля.

В Баку считают, что поведение российского политика неэтично и не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее Жириновский рассказал о «не очень хороших отношениях» с президентом России Владимиром Путиным.

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