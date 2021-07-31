Байден вышел на встречу с губернаторами с желтым пятном на лице

Президент США Джо Байден во время встречи с губернаторами в здании Эйзенхауэра в Вашингтоне получил от своего помощника записку, в которой говорилось, что у него что-то на подбородке. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что переговоры были посвящены предотвращению лесных пожаров.

«Сэр, у вас что-то на подбородке», — говорилось в записке.

В распространенных СМИ фотографиях видно, что на лице главы государства на тот момент было маленькое желтое пятно. Соответствующие кадры в дальнейшем были распространены в соцсетях в виде различных мемов.

«Очень похоже на морковное пюре Gerber (детское пюре — прим.), может быть, это сладкий картофель. Не могу сказать, органический ли он, но выглядит как пюре», — написал один из читателей Fox News.

Другой комментатор отметил, что пятно похоже на яблочный соус. Он также призвал журналистов спросить у президента, какое детское пюре Байден любит больше всего.

Это не первый казус с президентом США. Так, в апреле американский президент оступился на трапе при подъеме на самолет Air Force One.