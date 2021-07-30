Лукашенко прокомментировал встречу Байдена с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал встречу лидера оппозиции с президентом США Джо Байденом.

Лукашенко подчеркнул, что с прошлого года не прекращаются «попытки дискредитации» Белоруссии на международной арене.

«Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками какими-то угостил», — заявил белорусский лидер.

По его словам, цель западных санкций — оставить белорусов «без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания». При этом Запад «понимает ущербность санкционной тактики для самого себя».

Ранее Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По словам лидера белорусской оппозиции, она попросила Байдена помочь белорусам перейти к демократии без насилия. До этого Тихановская встречалась с другими американскими чиновниками, обсуждая санкции против Минска.

В свою очередь Байден заявил, что для него » было честью» встретиться с Тихановской.