Вирусолог оценил вероятность новой пандемии в 2026 году

Россияне продолжают прививаться от краснухи и оспы. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вирусолог Виктор Ларичев.

По его словам, объективных причин волноваться нет.

«Вероятность, что вирус вызовет пандемию, есть всегда, но это все домыслы. Давайте пофантазируем, а вдруг Земля налетит на ось и так далее. Это всё прогнозы, представления, которые, может, будут, может, нет. Это досужие разговоры», — заявил специалист.

Он отметил, что граждане не стали меньше вакцинироваться, поскольку прививка от краснухи входит в календарь обязательных прививок. Вирусолог добавил, что от оспы обезьян вакцинировались огромное количество людей. Ларичев добавил, что все слова о пандемии похожи на простое запугивание.

До этого новостной портал Daily Star писал, что существует высокая вероятность новой глобальной пандемии, которая, по прогнозам, может произойти уже в 2026 году и условно названа «Болезнь X». По информации издания, существует четыре вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. В перечень потенциальных угроз входят мpox, краснуха, птичий грипп и вирус Оропуче.

