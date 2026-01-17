В посольстве Ирана рассказали о нападениях на мечети

ТАСС: более 50 мечетей было сожжено в Иране за дни протестов

Более 50 мечетей и 180 машин скорой помощи было сожжено в Иране во время протестов. Об этом говорится в материалах, переданных ТАСС посольством Ирана в РФ.

«Ущерб в столице: только в Тегеране было подожжено 26 банков и 25 мечетей. Нападения на религиозные объекты: по всей стране нападениям и поджогам подверглись 53 мечети», — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.