Прокуратура проверит ситуацию со сбоем в движении поездов под Новосибирском

Прокуратура взяла на контроль задержки в движении поездов под Новосибирском

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек в движении поездов в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, сегодня утром на участке между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги из-за неисправности одной из опор контактной сети произошла задержка в движении электричек, следующих по маршрутам Черепаново – Новосибирск и в обратном направлении.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, взято на контроль соблюдение прав пассажиров», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, движение на данном участке осуществляется в реверсивном порядке. Там добавили, что на месте аварии ведутся восстановительные работы.

З1 декабря сообщалось, что из-за мощных снегопадов в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.