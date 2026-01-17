Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Прокуратура проверит ситуацию со сбоем в движении поездов под Новосибирском

Прокуратура взяла на контроль задержки в движении поездов под Новосибирском
Илья Наймушин/РИА Новости

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержек в движении поездов в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, сегодня утром на участке между станциями Коченево и Дупленская Западно-Сибирской железной дороги из-за неисправности одной из опор контактной сети произошла задержка в движении электричек, следующих по маршрутам Черепаново – Новосибирск и в обратном направлении.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, взято на контроль соблюдение прав пассажиров», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего, движение на данном участке осуществляется в реверсивном порядке. Там добавили, что на месте аварии ведутся восстановительные работы.

З1 декабря сообщалось, что из-за мощных снегопадов в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643777_rnd_6",
    "video_id": "record::1b91c9a7-b1da-49ee-88a5-e2b3a8298618"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+