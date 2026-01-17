Путин пообещал сохранить память об артистах, поддержавших военных

Путин отметил вклад артистов в годы войны и во время СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что деятели культуры, поддерживавшие бойцов в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, навсегда останутся в народной памяти. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее обращение главы государства зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Путин в письме напомнил, что в годы Великой Отечественной многие артисты не только выступали в составе концертных бригад на передовой и в госпиталях, но и сражались на фронте. Он подчеркнул, что страна всегда будет помнить их вклад в общее дело Победы.

Глава государства также выразил особую признательность современным артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Обращение президента прозвучало в рамках празднования Дня артиста, который в России отмечают впервые 17 января. Инициатором учреждения профессионального праздника стал председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

День артиста в России решили отмечать ежегодно 17 января — в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.

Ранее Путин в Кремле наградил выдающихся деятелей России.