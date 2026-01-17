Размер шрифта
Армия

В регионах РФ за утро уничтожили 10 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за четыре часа перехватили 10 дронов над регионами РФ
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро 17 января сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 8:00 до 12:00 мск. Украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«Перехвачены и уничтожены <...> семь БПЛА над территорией Астраханской области, два БПЛА над территорией Волгоградской области и один БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 99 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей. Больше всего летательных аппаратов — 47 — уничтожили над акваторией Черного моря. В Белгородской области нейтрализовали 29 целей, в Курской области — 12, в Ростовской и Астраханской областях — по четыре, в Крыму — два. Еще один БПЛА сбили в небе над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник ВСУ повредил дворец культуры в Донецке.

