В регионах РФ за утро уничтожили 10 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за утро 17 января сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась в период с 8:00 до 12:00 мск. Украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«Перехвачены и уничтожены <...> семь БПЛА над территорией Астраханской области, два БПЛА над территорией Волгоградской области и один БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 99 украинских дронов самолетного типа над российскими регионами и акваториями морей. Больше всего летательных аппаратов — 47 — уничтожили над акваторией Черного моря. В Белгородской области нейтрализовали 29 целей, в Курской области — 12, в Ростовской и Астраханской областях — по четыре, в Крыму — два. Еще один БПЛА сбили в небе над акваторией Азовского моря.

Ранее беспилотник ВСУ повредил дворец культуры в Донецке.