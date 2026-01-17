В Москве появились первые кадры с места ДТП, парализовавшего движение в сторону области

В Москве Nissan попал в ДТП и парализовал движение в сторону области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Автомобиль съехал с дороги под мостом и выскочил на железнодорожные пути. Из-за этого на МЦД-2 произошел сбой движения поездов», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего иномарка получила повреждения: у транспорта смят кузов, разит капот и бампер. По словам водителя иномарки, он не справился с управлением и автомобиль занесло.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее автобус с новгородцами влетел в здание.