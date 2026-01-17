«Мой» верблюд победил»: Акинфеев показал оригинальное времяпрепровождение

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале показал, как проводит время после завершения тренировок на сборе команды.

Вратарь опубликовал видеосообщение, на котором запечатлел, как смотрит гонки на верблюдах по телевизору, и признался, что болеет за верблюда по имени Вася.

«Мой» верблюд победил! Можно спать спокойно. Завтра – очередной насыщенный тренировочный день», — написал он позднее.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице. Команда имеет 36 баллов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Акинфееву не хватает реакции.