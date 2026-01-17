Размер шрифта
 (обновлено  )
Часть украинского общества назвала безнадежным сопротивление ВСУ

КМИС: 12% украинцев назвали безнадежным сопротивление ВСУ
Oleksandr Klymenko/Reuters

12% опрошенных украинцев назвали сопротивление Украины на фронте безнадежным, тогда как 77% граждан считают, что ВСУ еще могут оказывать сопротивление России. Об этом говорят результаты опроса, который с 9 по 14 января 2026 года провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

А именно 12% граждан считают, что у России есть значительные продвижения и победы, а Украина больше не может сопротивляться. 77% же называют продвижение «медленным» и считают, что у ВСУ еще есть силы продолжать боевые действия.

«Результаты опроса показывают, что, во-первых, украинцы, несмотря на все сложности, сохраняют устойчивость и оптимизм в конфликте. Абсолютное большинство считают, что у Украины есть силы продолжать эффективное сопротивление, и только меньшинство считают украинское сопротивление безнадежным», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Также опрос показал, что большинство украинцев не верит в успех мирных переговоров и выступает против выхода ВСУ из Донбасса. Также по результатам исследования, 55% украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию конфликта.

14 января 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров на заседании Верховной рады рассказал, что сейчас органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев, а 200 тысяч военнослужащих самовольно оставили военную часть. Также он подчеркнул, что Минобороны попала в его руки «с минусом в 300 млрд гривен». Также в Верховной раде Украины уже сообщили о подготовке законопроекта, отменяющего право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет.

Ранее в России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении.

