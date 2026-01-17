Российские силы взяли под контроль Прилуки в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

По информации ведомства, ВС РФ поразили живую силу и технику двух бригад и двух штурмовых полков вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое в Запорожской области и Покровское в Днепропетровской области.

В ходе наступления российских войск противник потерял более 210-ти военнослужащих, пять боевых броневиков и пять автомобилей.

Кроме того, российские силы нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167-ми районах.

В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей ВСУ.