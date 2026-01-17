Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские силы взяли под контроль Прилуки в Запорожской области

МО РФ: группировка Восток освободила Прилуки в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

По информации ведомства, ВС РФ поразили живую силу и технику двух бригад и двух штурмовых полков вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Терноватое, Зализничное, Воздвижевка, Горькое в Запорожской области и Покровское в Днепропетровской области.

В ходе наступления российских войск противник потерял более 210-ти военнослужащих, пять боевых броневиков и пять автомобилей.

Кроме того, российские силы нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167-ми районах.

В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643663_rnd_3",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+