Мальчик лизнул домофон в Челябинске, прилип к нему языком и попал на видео

В Челябинске мальчик прилип языком к домофону и попал на видео 
В Челябинске ребенок решил лизнуть домофон и оказался в ловушке. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 74».

Инцидент произошел на улице 250-летия Челябинска — на кадрах с места случившегося видно, как мальчик подошел к двери подъезда и лизнул холодный металлический домофон. В результате, как это часто бывает на морозе с влажными поверхностями, язык ребенка мгновенно прилип к металлу.

В этот момент на домофон ответила, предположительно, родственница ребенка, однако прилипший языком мальчик не мог самостоятельно ни освободиться, ни сказать, что происходит. Услышав крик малолетнего, женщина сообщила, что скоро придет к нему на помощь.

Ранее на Алтае спасли ребенка, который лизнул столб на морозе.
 
