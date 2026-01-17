Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

В Симферополе на 87-м году жизни скончался бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец). Об этом сообщила Крымская митрополия в своем Telegram-канале.

В церковной структуре уточнили, что архиерей отошел ко Господу утром 17 января. Он возглавлял Крымскую кафедру более 30 лет — с 1992 по 2023 год.

Прощание с митрополитом пройдет 17 января с 19:00 мск и в течение дня 18 января в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора. Также 19 января с 13:00 мск верующие смогут проститься с архиереем в верхнем храме собора. Отпевание состоится там же в 16:00 мск.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита. В своем Telegram-канале он сообщил, что лично знал владыку и назвал его настоящим подвижником и добрым пастырем, пользовавшимся большим уважением среди людей разных конфессий.

По словам Аксенова, более трех десятилетий служения Лазаря стали периодом расцвета православия на полуострове. В это время были восстановлены древние святыни, построены новые храмы, увеличилось число прихожан и укрепился авторитет Церкви в обществе. Также были прославлены крымские святые — святитель Лука Воино-Ясенецкии и святитель Гурии Таврическии.

Глава региона выразил соболезнования всем, кто знал и любил покойного архиерея.

