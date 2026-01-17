Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В Минобороны России назвали суточные потери военнослужащих ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1305 военных
Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 1 305 человек, сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась до 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 210 человек.

В результате действий группировок «Юг» и «Центр» потери украинских войск составили до 225 и более 440 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились свыше 210 бойцов в зоне группировки «Восток» и до 50 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643699_rnd_3",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+