Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1305 военных

Вооруженные сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 1 305 человек, сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась до 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 210 человек.

В результате действий группировок «Юг» и «Центр» потери украинских войск составили до 225 и более 440 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились свыше 210 бойцов в зоне группировки «Восток» и до 50 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье в Донецкой народной республике.

