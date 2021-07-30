В Дании призвали превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу России

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что странам Запада необходимо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу России. Об этом сообщает издание Berlingske.

По его мнению, для того чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, нужно как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — сказал он.

В качестве альтернативы Эллеманн-Йенсен предложил закупать американский сжиженный газ.

Также бывший министр иностранных дел отметил, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на российскую сторону на данном рынке.

Ранее глава Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон заявил, что надежды на остановку российского газопровода «Северный поток — 2» все еще остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения Соединенных Штатов и ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.