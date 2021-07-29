В Совфеде отреагировали на сожаления депутата Рады об отказе от ядерного оружия

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал сожаления главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, о том, что, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она могла бы «шантажировать весь мир». Об этом сообщает RT.

«На самом деле, одно из немногих правильных решений, которое приняла Украина — это то, что она отказалась от ядерного оружия. Она его содержать не смогла бы», — сказал он.

По его словам, главной проблемой украинской стороны является то, что она «отказалась от своего прошлого, отказалась от общего с Россией и стала строить государство с чистого листа».

«Выдумывая и историю, выдумывая и главные принципы внутренней политики. Вот это проблема Украины и сложностей, которые она испытывает. А не то, что они отказались от ядерного оружия», — добавил сенатор.

Также Цеков отметил, что в 2014 году обладание Украиной ядерным запасом могло быть наиболее опасным, так как тогда к власти в стране «приходили вообще неадекватные люди».

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич заявил, что президент Украины Владимир Зеленский участвует в «плане» по «уничтожению» страны.

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