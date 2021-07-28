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В Госдуме назвали историю Киевской Руси «неудобной правдой» для Зеленского

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что России не стоит «претендовать на историю Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наверное, президент Зеленский стыдится или стесняется сказать, что будущий князь Владимир пришел в Киев из Новгорода — исконно русского города. Именно он построил государство, о котором говорит Владимир Зеленский — Киевскую Русь. Именно его дружина, состоящая уж точно не из украинцев, прорубила путь к крещению Руси через византийский Херсонес. Но ведь это неудобная правда для украинского президента», — сказал он.

По мнению Бальбека, правители Киевской Руси считали русских и украинцев одним народом.

«Вот только, в отличие от сегодняшнего украинского президента, те правители Киевской Руси считали нас одним народом и поэтому смогли сплотить этот народ в целях государственной политики и стратегического развития», — добавил депутат.

Ранее Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории и призвал «дальних родственников», в том числе Россию, не претендовать на «историю Украины».

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