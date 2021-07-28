СМИ: Украина превратилась в «неадекватного партнера» для Европы

Украина при поддержке со стороны США стала проблемой из-за своего постоянного недовольства в вопросе поставок газа. Об этом в статье для словацкой газеты Denník N пишет обозреватель Марек Данко.

По его словам, вопрос газа всегда был для Украины «священным». Так, Киев после распада СССР многократно угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет в Европу газ.

В свою очередь Москва нашла этому альтернативу в виде «Северного потока — 2», отметил журналист, добавив, что реализация проекта устраивает европейцев.

Однако, как указывает Данко, подобная инициатива понравилась не всем.

«Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории», — уточнил он.

Автор назвал сложившуюся ситуацию странной, отметив, что «абсурд — второе имя Украины», которая постоянно пытается давить на жалость стран Запада.

Подытожив, автор заявил, что Украины превратилась в «неадекватного партнера» и призвал минимизировать контакты с этой страной.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина останется без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров.