Жириновский призвал ужесточить меры против политиков-антипрививочников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал усилить ответственность для политиков, особенно тех, которые заседают в парламенте, агитирующих граждан не делать вакцину против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик озвучил призыв во время подписания российскими партиями соглашения «За безопасные выборы». Оно предполагает, что представители фракций возьмут обязательства о соблюдении санитарно-эпидемиологические мер в ходе избирательного процесса.

«Недопустимо, чтобы люди, представители высшего органа власти, наоборот, выступают против прививок. Тогда это не власть, надо сдать мандат и идти где-то в подворотне с какими-то старушками объединяться, с сектантами. Я считаю, что генпрокурор, министр юстиции, МВД, Следственный комитет и депутаты должны продумать все же схему ответственности», — сказал Жириновский.

Ранее Жириновский рассказал о возможном введении осенью более строгих мер для россиян, которые не вакцинируются от коронавируса. Он отметил, что «у начальников есть масса возможностей, чтобы людей изолировать».